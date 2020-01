Trânsito lento na avenida Salgado Filho

Zenaide Castro STTU interditou parte da pista para facilitar o trabalho da Caern

O bloqueio deverá durar aproximadamente 12 dias e está sendo feito pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU), devido à obra de esgotamento sanitário realizada na área pela Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).A STTU recomenda que nos horários de maior fluxo – no início da manhã e na hora do almoço – os veículos trafeguem pelas ruas adjacentes, como as avenidas Ruy Barbosa e Xavier da Silveira, e a avenida Prudente de Morais. A Salgado Filho é responsável por 70% do fluxo de carros de Natal.