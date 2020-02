Prefeitos já podem procurar Receita para negociar dívidas da Previdência Medida provisória assinada pelo presidente Lula parcela os débitos da prefeitura em até 240 meses.

Os prefeitos de municípios de todo o país já podem procurar as unidades locais da Receita Federal do Brasil (RFB) para negociar o montante de suas dívidas com a Previdência Social. De acordo com a Medida Provisória assinada ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os débitos poderão ser parcelados em até 240 meses.



Ao participar nesta quarta-feira (11) do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, o ministro da Previdência Social, José Pimentel, disse que o governo tomou a medida para que eles "possam fazer uma boa gestão e assim atender às demandas sociais, especialmente nas áreas de saúde e educação".



Os maus pagadores, segundo Pimentel devem ser punidos pela Justiça e o resultado das urnas nas eleições do ano passado já retiraram muitos deles da atividade política.



Segundo o ministro, "o que não pode é o povo pagar por seus erros [dos gestores] por isso foram criadas condições para o exercício dos cargos pelos novos mandatários municipais", com o estabelecimento do prazo.



O ministro está despachando no Centro de Convenções de Brasília, onde os prefeitos estão reunidos e prestando esclarecimentos a muitos deles que querem saber detalhes sobre a negociação, cujo montante Pimentel disse que não sabe estimar, pois é variavel em cada localidade.



Pimentel lembrou que o Ministério tomou medidas para ampliar a rede de atendimento, com a previsão de instalação de novas agências e treinamento de pessoal para esse serviço. O ministro também destacou que a Previdência Social "é um importante instrumento de distribuição de renda, estimulando o crescimento econômico e a movimentação da produção nos municípios".



Durante o painel "Políticas da Previdência Social para os Municípios" foi apresentado o Sistema Integrado de Informações Previdenciárias, que o ministério considera ferramenta essencial para a gestão do Regime Próprio da Previdência Social que trata da administração dos recursos públicos destinados ao pagamento de aposentadoria e pensão de servidores municipais.