ANP confirma indícios de descoberta de óleo pela Exxon Mobil no pré-sal da Bacia de Santos

* Fonte: Agência Brasil

As empresas são obrigadas a informar à ANP as descobertas de indícios de petróleo. A agência esclareceu que a notificação não especifica o tamanho da reserva e sua viabilidade comercial. “ Por enquanto, é apenas uma descoberta no bloco BM-S-22”, informou a Agência por meio de sua assessoria de imprensa.O bloco BM-S-22 é operado pela Exxon Mobil, que detém 40% de participação e tem como sócios no projeto a empresa norte-americana Amerada Hess (40%) e a Petrobras (20%). Esse é o único bloco na área que não tem como líder da operação a estatal brasileira.O primeiro poço exploratório do bloco começou a ser perfurado pela Exxon em outubro do ano passado. Na mesma região, a Petrobras descobriu vários campos de óleo no pré-sal, com destaque para os de Tupi e Iara, cujas reservas estimadas somam cerca de 12 bilhões de barris.De acordo com a notificação feita pela Exxon à ANP, haveria indícios de hidrocarbonetos (óleo) a uma profundidade de 2.223 metros abaixo da superfície do mar, no bloco BM-S-22.Procurada pela reportagem, a Exxon se limitou a confirmar, através de sua controlada, Esso Exploração Santos Brasileira, que no dia 16 de janeiro enviou à ANP uma notificação de descoberta, confirmando a presença de hidrocarbonetos no poço Azulão-1 na Bacia de Santos (BM-S-22).Em nota, a empresa assegurou que “a perfuração deste poço continuará em andamento até que a meta de profundidade seja alcançada. Mantemos nossos planos de continuar a perfuração de mais um poço em seguida. Os detalhes do programa de perfuração são confidenciais", informou.Como sócia minoritária no projeto, a Petrobras não pôde fornecer maiores esclarecimentos a descoberta de óleo pela Exxon.