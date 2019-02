TJD mantém decisão e São Gonçalo permanece na Série A do Estadual O Tribunal Pleno manteve arquivamente do pedido de inquérito impetrado pelo Parmamirim.

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/RN)julgou ontem (8), o processo que envolvia as equipes do São Gonçalo e do Potiguar de Parnamirim. Por seis votos a zero, o Tribunal pleno manteve as decisões do presidente Pio Marinheiro e do relator Mirocem Ferreira de Lima Junior que em março deste ano arquivaram o pedido de inquérito impetrado pelo Potiguar de Parnamirim que acusava a equipe do Touro de utilizar jogadores irregulares na competição.



ENTENDA O CASO:



Após o fim da competição deste ano a equipe do Parnamirim que terminou em último lugar com sete pontos, um a menos que o São Gonçalo que obteve oito, entrou com um pedido de inquérito junto a uma das câmaras disciplinares do TJD.



Na ocasião, o relator do processo foi o doutor Mirocem Ferreira de Lima Junior. Em seu despacho, doutor Mirocem pediu arquivamento do processo tendo o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Pio Marinheiro acatado o pedido do relator.



Dentro do prazo, o departamento jurídico do Potiguar de Parnamirim através de seu advogado Ranilson Cristino recorreu da decisão de Pio e entrou com um processo junto ao Tribunal Pleno, estância maior da justiça desportiva no Rio Grande do Norte.



Após quase nove meses, O Tribunal Pleno julgou ontem o Processo. O Presidente Pio Marinheiro não participou da votação já que o que estava sendo discutido era uma decisão do mesmo. Seis auditores votaram e decidiram à unanimidade, manter a decisão do relator Mirocem Ferreira e do doutor Pio Marinheiro. Presidiu o julgamento o doutor Vítor José Macedo Dantas. Sendo assim, o São Gonçalo permanece na primeira divisão do estadual 2009 e o Parnamirim rebaixado.



O Potiguar tem um prazo de três dias úteis para recorrer da decisão do Pleno junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de janeiro.



Assessoria de Imprensa da FNF