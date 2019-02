Pedrosa é a mais nova contratação do ABC O zagueiro foi campeão da Copa RN pelo Baraúnas em 2007.

O ABC tem mais uma arma para a disputa do campeonato Estadual de 2009. Trata-se de Pedroza, zagueiro que já teve passagem pelo Baraúnas e, mais recente, pelo Santa Cruz na Série C de 2008.



Em entrevista à Rádio Globo, o presidente Judas Tadeu explicou a contratação. “Eu acho uma boa opção para a posição. Pedroza já foi campeão pelo Baraúnas e acho que não teremos problemas com ele. Espero que ele mostre a mesma competência com a camisa do ABC”, ambiciona.



A contratação promete ser apenas a primeira da semana. Judas viaja à São Paulo nos próximos dias para uma reunião com a Futebol Brasil Associados (FBA), órgão responsável pela administração da Série B do Campeonato Brasileiro.



Na ocasião, o presidente espera fechar novos patrocínio para o alvinegro e assinar a contratação do novo técnico para o clube. “Fui autorizado pelos diretores do ABC a decidir o novo treinador do grupo. Até o final da semana espero conseguir o nome para assumir a posição”, falou.



Para a competição estadual com início no dia 11 de janeiro, Judas divulgou que a expectativa de gastos do time para a competição gira em torno de R$ 100 a 200 mil. O ABC estréia no estadual dias 14 de janeiro contra o Santa Cruz.