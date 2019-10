Campeão da corrida do Milhão confirma presença no Endurance de Kart Vencedor da corrida do Milhão, Valdeno Brito, chega a Natal no sábado (31) para disputar prova que abre temporada 2009 potiguar.

Uma moto 0 km, como prêmio, a experiência e a emoção de correr de kart em uma das provas mais tradicionais e que abre o calendário 2009 do Kart Potiguar, e correr contra pilotos conhecidos de todo o Nordeste.



Porém, não são somente esses os atrativos para quem vai competir ou simplesmente assistir a 4ª Endurance de Kart, realizada no Kartódromo de Natal, no próximo domingo (1). A competição, promovida pelo Kurtkart, contará com a participação do piloto da Stock Car, Valdeno Brito, que chega a capital do Estado no sábado (31), exclusivamente para a corrida.



Valdeno Brito, paraibano, é uma das grandes revelações da Stock Car nos últimos anos. Recentemente foi campeão da corrida do milhão, em que faturou o prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 1,6 milhão). Piloto da equipe Medley/A.Mattheis (Chevrolet), compete também na categoria GT3, onde corre de Porsche.



Contudo, seu currículo automobilístico é ainda mais longo. Tendo começado a correr em 1993, no kart, Valdeno Brito correu também de Fórmula Uno, Copa Corsa, Fórmula Chevrolet e Fórmula 3 Sul-Americana, até chegar a Stock Car em 2004, quando foi escolhido o piloto revelação do ano.



A animação de disputar uma prova como o Endurance de Kart, porém, não tem comparação para o piloto. “Sou apaixonado por kart. Tenho um lá em Londrina/PR, onde moro, e sempre que posso, corro nele até para treinar mesmo. Estou muito animado. Vou aproveitar para conhecer o kartódromo e a cidade”, afirma o Valdeno Brito, que é paraibano e no momento se prepara para disputar mais uma temporada na Stock Car.



O que levou o campeão a correr de Kart em Natal é mais uma prova do brilho e do poder de atração dessa prova única e que premiará o vencedor com uma moto Honda Pop 2009 0 Km. “Na Paraíba, um amigo meu que é piloto me falou desta competição e do prestígio que ela tem no Nordeste, e eu fiquei animado para competir. Além disso, falei com outros competidores de Recife, e eles também confirmaram a presença”, afirmou Valdeno.



Para não ficar para trás, Valdeno Brito chega a Natal neste sábado (31), para treinar participar dos treinos livres e conhecer a pista do Kurtkart. “Rapaz, não conheço o kartródromo de Natal, mas dizem que é bem sinuoso e competitivo. Vou antes para treinar e não fazer feio. Apesar de ser muito divertido correr de kart, vou para ganhar!”, afirma confiante o piloto. No dia seguinte, serão realizados o sorteio dos motores e pneus, os treinos classificatórios e a corrida, que está prevista para durar 180 minutos.



O evento conta com o apoio da Potiguar Honda e da Federação Potiguar de Automobilismo (FPA). Mais informações podem ser adquiridas no site da organização (www.kurtkart.com.br).