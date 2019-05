Ator brasileiro de Hollywood é achado morto em Portugal

O ator brasileiro Douglas Barcellos, de 33 anos, foi encontrado morto na madrugada de quarta-feira na cidade portuguesa de Cascais (a 12 km a oeste de Lisboa), informou neste sábado a imprensa de Portugal.

Ainda não está claro o que poderia ter provocado a morte do ator, que estava no país para gravar um filme americano, The Passionist, em que era um dos protagonistas.



O corpo de Barcellos foi encontrado em rochas à beira-mar com marcas no pescoço, que poderiam ser um sinal de que ele foi vítima de agressão. Uma autópsia deve ser realizada ainda neste fim de semana.



A Polícia não revela detalhes das investigações sobre a morte, que correm sob segredo de justiça.



Fonte gelada

Barcellos tinha passado uma semana trabalhando na gravação The Passionist em Portugal. Na própria quarta-feira, ele deveria pegar um avião para passar o fim de ano com a família no Rio de Janeiro.



A BBC Brasil apurou que a passagem do ator por Portugal foi atribulada. Uma madrugada ele foi encontrado às quatro horas da manhã tomando banho numa fonte a poucos quilômetros do seu hotel em Carcavelos, um distrito de Cascais, apesar do frio do inverno.



Na madrugada de terça-feira, o ator havia se envolvido numa briga com um motorista de táxi que quis cobrar 92 euros (cerca de R$ 305) por uma corrida de Lisboa até o hotel – normalmente, o táxi entre as duas cidades não custa mais do que 20 euros.



O jornal português Correio da Manhã disse que Douglas tinha problemas com seu agente Enzo Lamblet. O jornal publicou vários trechos de e-mails que o jornal diz terem sido enviados por Douglas a um amigo não-identificado, reclamando do agente.



“Ele queria me queimar e tava falando mal de mim para todo mundo do meio, Globo, Hollywood, etc.”, diz uma das mensagens publicadas pelo jornal. Em outra, o ator teria escrito que viu “a morte de novo”. “Passei mal e o mano (Lamblet) não me socorreu”, diz.



O mistério aumentou nos dias após a morte. A reportagem da BBC Brasil apurou que, no hotel onde estava instalado, apareceram duas pessoas dizendo que eram parentes de Douglas para levar os bens que o ator tinha no seu quarto. A família teria informado que ele não tem nenhum parente em Portugal.



Carreira

Barcellos vivia em Nova York com sua esposa e procurou fazer uma carreira nos Estados Unidos a partir de trabalhos na TV.



Ele participou da novela americana The Bold and the Beautiful e das séries Mentes Criminosas e Head Cases.



No cinema, ele participou do filme Cinturão Vermelho (2008), do diretor David Mamet.

Ele também fez uma ponta no filme Ele Não Está Tão a Fim de Você, estrelado por Jennifer Connelly e Jennifer Aniston, que deve estrear só em 2009. The Passionist é o primeiro filme em que fez papel de protagonista.

Barcellos também foi modelo, tendo desfilado em Milão, Nova York e Paris.