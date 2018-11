PV recomenda que vereadores aprovem decreto que anula contrato da Prefeitura com BB

Elpídio Júnior Sargento Siqueira votará pela aprovação do decreto que anula contrato da PMN com BB.

Atualmente, a legenda conta com três vereadores em Natal: Aquino Neto, Sargento Siqueira e Edivan Martins. O último ocupa a liderança do prefeito Carlos Eduardo desde meados de 2007, quando Aluísio Machado (PSB) deixou o cargo devido à posição contrária a Carlos Eduardo na apreciação do Plano Diretor de Natal.Para o líder do partido na CMN, vereador Sargento Siqueira, a atitude oficial do partido demonstra que o contrato foi, se não de forma ilegal, firmado de forma “imoral”. “Se a prefeita toma uma postura dessa, é porque o partido, que foi vitorioso na eleição, não tomou conhecimento do contrato e demonstra a insatisfação”, disse.Até o momento do pronunciamento de Sargento Siqueira, ele e Aquino Neto eram os únicos vereadores do PV presentes à sessão.