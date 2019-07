UFRN é condenada por erro médico ocorrido na Maternidade Januário Cicco Instituição universitária vai pagar R$ 20 mil a uma mulher cirurgiada na unidade de saúde.

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi condenada a pagar indenização devido a um erro médico cometido na Maternidade Escola Januário Cicco. A sentença é do juiz federal Ivan Lira de Carvalho, titular da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte. Ele determinou que a instituição universitária pague R$ 20 mil a uma mulher que foi cirurgiada nas instalações da unidade de saúde.



O caso ocorreu em junho de 2007, quando a paciente se submeteu a um parto para o nascimento do primeiro filho. Quase dois meses depois, sentindo fortes dores e com os problemas de saúde agravados, ela retornou à maternidade. Na segunda cirurgia veio a surpresa: havia uma bolsa de compressas (usadas como material cirúrgico) dentro da barriga.



Na sentença, o Juiz Federal Ivan Lira rejeitou o argumento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte de que a instituição não pode ser responsabilizada, já que os médicos que realizaram a cirurgia não são do quadro da universidade.



“Na hipótese, o parto foi realizado nas dependências da Maternidade-Escola Januário Cicco, persistindo a responsabilidade objetiva da UFRN pelos danos suportados pela autora”, escreveu o magistrado.



E ele observou ainda: “A própria UFRN concorda que a cirurgia desencadeadora do evento danoso foi realizada em suas dependências físicas, por médicos residentes auxiliados pelo seu corpo de enfermeiros”.