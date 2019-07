Governo inicia inscrições para o Bolsa-Atleta nesta segunda-feira

Artur Dantas André disse que bolsa-atleta ajuda muito aos atletas.

Foram disponibilizadas inscrições em cinco categorias: Estudantil, Nacional, Internacional, Olímpica e Paraolímpica, que obedecem a pré-requisitos diferenciados. Porém, de acordo com o Ministério, o programa definiu a prioridade de renovação das bolsas já existentes em 2008.Um dos beneficiados do projeto, o jogador potiguar de beach soccer André Nascimento, acredita que o valor pago auxilia aos atletas que não possuem outra atividade além do esporte. Para ele, a ajuda mensal é muito importante e sem ela a situação seria “mais complicada”.“Eu faço parte do bolsa-atleta desde 2008, mas fiz a minha inscrição em 2006. Eu sou enquadrado como atleta internacional e recebo R$ 1.500. Vou tentar a renovação por mais um ano e para isso estou recolhendo os documentos necessários para continuar no programa em 2009”, disse.Além de André, outros jogadores da seleção norte-rio-grandense de beach soccer também estão recebendo o valor de R$ 750, em virtude de serem enquadrados como atletas nacionais. Os valores são: Estudantil (R$ 300), Nacional (R$ 750), Internacional (R$ 1.500), Olímpica e Paraolímpica (R$ 2.500).

Condições

Para a categoria estudantil, é necessário ter 12 anos completos, estar matriculado em uma instituição de ensino particular ou pública, ter garantido a 1ª, 2ª ou 3ª colocação em esportes individuais nas Olimpíadas Escolares ou Universitárias ou fazer parte dos 24 melhores esportistas de atividades coletivas ao longo de 2007. As mesmas condições são aplicadas aos três primeiros classificados nos campeonatos Paraolímpico Escolar e Universitário brasileiros.Já na categoria internacional, devem ser inscritos atletas com 14 anos completos ligados a um clube e filiados à federação ou confederação correspondente à prática esportiva. Os atletas devem ter participado de competições em 2007, obedecendo a classificação de 1º a 3º lugar em Campeonatos Mundiais de sua modalidade; Jogos ou Campeonatos Pan-americanos e Parapan-americanos, ou Jogos ou Campeonatos Sul-americanos.Já para a inscrição na Categoria Olímpica e Paraolímpica, também se aplica o requisito de 14 anos completos vinculados a uma clube e participante da federação ou confederação da atividade. Outro ponto é ter integrado, na qualidade de atleta, a delegação brasileira na última edição dos Jogos Olímpicos ou Paraolímpicos. Para outras informações, http://www.esporte.gov.br