PRF registra dez acidentes neste fim de semana Segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal, apenas um acidente com vítima fatal em todo estado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou neste final de semana dez acidentes em todo Rio Grande do Norte. Na madrugada de sábado (24), foram registrados nove acidentes com cinco feridos e nenhuma vítima fatal.



Porém na madrugada de domingo (25), um acidente ocorreu no bairro do Parque dos Coqueiros, zona Norte de Natal. Foi uma colisão transversal entre uma moto e um carro que fugiu do local sem prestar socorro.



A vítima de nome Eduardo José Rodrigues de 32 anos estava se dirigindo ao Parque dos Coqueiros quando foi atingido na lateral de sua moto por um carro não identificado, que fugiu do local sem prestar socorro.