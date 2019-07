Policias detêm dois adolescentes que assaltaram farmácia no bairro de Petrópolis Acusados roubaram dinheiro com armas de brinquedo, mas foram pegos nas proximidades de Mãe Luíza.

A Polícia Militar deteve no começo desta tarde nesta quarta-feira (14) dois adolescentes assaltando uma farmácia na avenida Nilo Peçanha. Os acusados portavam duas armas de brinquedo.



De acordo com informações da polícia, os adolescentes residem no bairro de Mãe Luíza e já vinham realizando outros assaltos a farmácias nas proximidades do bairro.



Após denúncias, o policiamento foi redobrado para tentar efetuar a captura.



Os acusados tinham levado uma quantia não divulgada em dinheiro e foram detidos quando tentavam fugir subindo o morro. Os menores foram levados à Delegacia de Assistência ao Menor Infrator (Dea).



De acordo com os policiais, um dos acusados teria sido detido e solto nesta terça-feira se aproveitando do fato de ser menor de idade. “O que nos revolta é que este garoto havia sido detido ontem e assim que foi solto já voltou a cometer crimes”, explica um dos policiais, que pediu para não se identificar.