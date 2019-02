Presos fogem da delegacia de Ceará-Mirim

A delegacia de Ceará-Mirim registrou mais uma fuga na tarde desta sexta-feira (12). Ainda não se sabe ao certo quantos presos escaparam da carceragem da unidade, mas, de acordo com a polícia, eles fugiram pulando o muro da área de banho de sol.A reportagem do

Nominuto.com

entrou em contato com o titular da Delegacia de Ceará-Mirim, delegado Elói Xavier, e foi informada que uma recontagem dos presos ainda será feita e só depois é que a polícia saberá quantos e quais fugiram.“Sabemos que são quatro ou cinco, mas não podemos precisar porque estamos em diligências para tentar recuperar alguns deles”, disse o delegado por telefone. De acordo com Elói Xavier, populares passavam próximo à delegacia quando viram alguns dos presos pulando o muro.“Nós fomos avisados imediatamente, mas não deu tempo impedir a fuga”, ressaltou o delegado de Ceará-Mirim. Recentemente, a delegacia daquele município foi alvo da destruição por parte dos presos.No dia 19 de julho, os 51 homens que estavam detidos no local promoveram uma rebelião e quebraram várias grades e paredes da unidade. A situação gerou um impasse entre o Ministério Público e a Secretária Estadual de Segurança Pública.