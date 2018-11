ANP vende em leilão 330 milhões de litros de biodiesel O objetivo do leilão foi atender à demanda gerada pela adição obrigatória de 3% de biodiesel ao óleo diesel vendido no Brasil no primeiro trimestre de 2009.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) conseguiu vender, nesta segunda-feira, no Rio, 330 milhões de litros do produto oriundos de 33 unidades, durante o 12º Leilão de Biodiesel.



O objetivo do leilão foi atender à demanda gerada pela adição obrigatória de 3% de biodiesel ao óleo diesel vendido no Brasil no primeiro trimestre de 2009.



Resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), determinou a adição obrigatória de 3% de biodiesel (B3) ao diesel comercializado no país, desde 1º de julho do ano passado.



O uso comercial do biodiesel no Brasil, porém, foi autorizado em dezembro de 2004, inicialmente para a mistura B2. Está prevista a elevação do volume para 5% (B5), também de forma obrigatória, a partir 2013.



Segundo a ANP, o preço de referência foi de R$ 2,40 por litro no primeiro lote, de 264 milhões de litros, o que representou um deságio médio de 0,59%. No segundo lote, foram vendidos 66 milhões de litros, ao preço médio de R$ 2,390 e deságio médio de 0,41%.



O primeiro lote do leilão, de 264 milhões de litros, foi destinado a empresas detentoras do Selo Combustível Social. O segundo, de 66 milhões de litros, envolveu empresas que cumpriram os requisitos da ANP, incluindo as que não têm Selo Combustível Social.



As informações indicam, por outro lado, que a ADM de Mato-Grosso, empresa responsável por 14,9% das vendas, com 49,1 milhões de litros, foi a maior vendedora de biodiesel. Em sua totalidade, as empresas do Mato Grosso venderam 24,5% do volume ofertado: 80,83 milhões de litros.



* Fonte: Agência Brasil