20 perguntas: pontos turísticos

Vlademir Alexandre Ponta Negra é considerada uma das mais belas praias do Nordeste brasileiro.

Distante 14 km do centro de Natal, Ponta Negra é considerada uma das mais belas praias do Nordeste brasileiro. Nela, localiza-se o Morro do Careca, um dos mais conhecidos cartões postais do Brasil. Ponta Negra é a praia urbana de Natal que mais oferece opções de hotéis, pousadas, centro de artesanato, bares e restaurantes.O Forte dos Reis Magos foi construído em 1598 por Mascarenhas Homem e Jerônimo de Albuquerque. O prédio tem formato de estrela e está localizado na Praia do Forte e na foz do Rio Potengi, que banha a cidade. É tombado pelo Patrimônio Histórico da União. No Forte, o turista pode visitar as celas onde funcionavam as prisões, os alojamentos, além de ver os canhões, a capela com poço de água doce e o marco do descobrimento do Brasil.Sim. O Farol de Mãe Luíza. Situa-se no Morro de Mãe Luiza, bairro da Zona Leste de Natal, próximo à Via Costeira. Possui uma torre de concreto e uma escadaria com 151 degraus. A lanterna, no alto da torre, funciona com energia elétrica. Seu facho de luz atinge uma extensão de 44 km e emite lampejos em intervalos de 12 segundos.Um dos espaços culturais mais importantes da cidade é a Capitania das Artes. No ano de 1988 foi tombada pelo Patrimônio Histórico da União e é o local onde se desenvolvem diversas atividades como exposições de artes plásticas e lançamentos de livros. A capitania também é utilizada para sediar shows com artistas locais. Aberta das 8h às 18h.A Ponte Newton Navarro, mais conhecida como Ponte Forte-Redinha, inaugurada no ano de 2007, é uma das mais altas do Brasil. Liga os bairros e as praias da Zona Norte à Zona Sul. A principal finalidade da construção da ponte foi a desobstrução do tráfego e a melhoria do acesso ao futuro Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. O seu nome homenageia Newton Navarro, um importante artista potiguar.O Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e ocupa uma área de 62,2 hectares. O lugar possui museu, memorial com vista panorâmica, auditório, escola de educação ambiental, pista para caminhada e trilhas ecológicas. Está localizado na Zona de Proteção Ambiental, uma das principais áreas de recarga do aqüífero de Natal. O horário de visitação é das 5h às 18h, todos os dias.Em homenagem ao historiador norte-riograndense Luís da Câmara Cascudo, o memorial que leva o seu nome foi construído no século XVIII e reconstruído em 1875, como sede da Tesouraria da Fazenda. Serviu de quartel general do Exército Nacional. O prédio é aberto diariamente à visitação, das 8h às 17h.Tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Norte, o prédio do Teatro Alberto Maranhão conserva linhas e elementos da arquitetura francesa do final do século passado. Sua construção teve início no ano de 1898. O teatro é palco das principais apresentações artísticas que ocorrem na cidade.O Museu Câmara Cascudo é o mais importante acervo de ciências naturais e antropológicas do Estado. Disponibiliza para visitação um acervo de cerca de 2.500 peças de anatomia comparada, arqueologia, geologia sedimentar e espeleologia. O Museu está aberto para visitação de terça à sexta, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, e aos sábados e domingos, das 13h às 17h.O Maior Cajueiro do Mundo, árvore centenária com uma copa gigante, com 7.500 metros quadrados de área, produz cerca de 70 mil frutos por safra e está localizado na Praia de Pirangi, no litoral sul do Estado. Os parrachos de Pirangi, piscinas naturais formadas durante a baixa maré, são outra grande atração do lugar.Na Praia de Genipabu. O encontro do mar azul com as dunas brancas forma uma paisagem de encher os olhos. O lugar também é o preferido pelos turistas que buscam emoção nos passeios de buggys. Devido à semelhança com o deserto, os turistas não dispensam uma foto vestindo trajes árabes e no lombo dos dromedários. Na praia é possível fazer um passeio de jangada, de cavalo ou de jumento.Pipa é a mais badalada das praias do Rio Grande do Norte e um dos cinco destinos mais visitados do Estado. Nos concorridos finais de semana prolongados, a praia fica lotada de gente bonita de vários estados da região. Pipa possui uma vida noturna agitada, sem perder os encantos de sua beleza natural, composta por falésias, águas claras, golfinhos, dunas, trilhas ecológicas e mata nativa.As águas límpidas de suas piscinas naturais renderam à praia de Maracajaú, pertencente ao município de Maxaranguape, no litoral norte do Estado, o apelido de Caribe brasileiro. A apenas 7km da costa, é possível mergulhar nos parrachos (recifes de corais que formam uma barreira natural) e apreciar o colorido da natureza no fundo do mar.O Farol de Touros está localizado na Praia de Touros, na "Esquina do Continente", distante cerca de 85 km da capital potiguar. Possui 62 metros de altura e 298 degraus. Seu foco de luz chega a atingir 22 milhas náuticas, que corresponde a 132 km de distância ao longo do mar, iluminando aqueles que por ele navegam. Foi construído no ano de 1908 e passou por uma reforma no ano de 1945 após a 2ª Guerra Mundial. Aberto a visitação aos sábados e domingos, das 10h às 14h.Localizado no município de Apodi, a 362 km de Natal, o Lajedo Soledade é um sítio arqueológico com gravuras e pinturas rupestres nas rochas, com idade entre três e dez mil anos. O museu conta a história da evolução do homem. O lugar possui ainda acervos de painéis com fósseis de animais pré-históricos.A cidade de Macau está localizada na microrregião Salineira, a 180 km capital do Estado, e é a maior produtora de sal do Brasil e uma das maiores do mundo, com alta qualidade e pureza. As monumentais pirâmides de sal marinho formam um belo e inesquecível cenário, que encantam turistas e inspiram poetas.A segunda cidade mais importante do Rio Grande do Norte, considerada a Capital do Oeste e Capital Cultural - Mossoró - é conhecida por relevantes fatos históricos, como a libertação de escravos em 1883, cinco anos antes da Lei Áurea; o primeiro voto feminino, e a resistência ao bando de Lampião. A cidade também é conhecida pelas suas águas termais, grutas, serras, rios, parque zoobotânico, monumentos históricos, museus, salinas e pelo artesanato da palha de carnaúba, em madeira, couro cru, cerâmica e sisal.Acari ostenta o título de "cidade mais limpa do Brasil". É uma das cidades mais antigas da região do Seridó. A cidade oferece belas paisagens e uma natureza privilegiada, como a sangria do Açude Gargalheiras, com 40 milhões de metros cúbicos d´água, entre rochas e serras - um espetáculo de rara beleza rústica.Situado na Zona Oeste do Estado, o Pólo Costa Branca é marcado por um incrível contraste: de um lado, a vegetação caatinga, repleta de xique-xiques e juremas, do outro, o mar, dunas multicoloridas, falésias e quilômetros de praias praticamente desertas. Este é um lugar único, onde o mar encontra o sertão e o sertão literalmente vira mar.A cidade de Martins está localizada na região serrana, oferece um clima frio e agradável, atraindo milhares de turistas, especialmente no período de inverno. Os destaques são a Gruta da Trincheira, a Casa de Pedra, Pedra Rajada, Pedra do Sapo, Reserva Ecológica do Sr. Clezinho, o Nicho de Nossa Senhora do Livramento, o Museu Histórico, o Museu Demétrio Lemos, os Mirantes do Canto e da Carranca e a Trilha do Pôr-do-Sol.