"ASSU fará um grande campeonato e vai brigar pelo título, afirma presidente do clube

Envolvido na polêmica no Estadual do ano passado por conta da suposta irregularidade de um jogador, o ASSU vai disputar o Campeonato deste ano querendo fazer uma boa campanha.O presidente do ASSU, Dailson Machado, disse que “a expectativa para o campeonato é boa”. “Tive informações que umas seis equipes estão bem niveladas para disputa do título, principalmente quando chegarmos à segunda fase do torneio”, comentou. “Acredito que vai tomar uma dimensão maior do que em outros anos”, completou o dirigente.Na opinião dele, o ASSU “fará um grande campeonato e vai brigar pelo título”. Com relação aos problemas extra-campo ocorridos no Estadual do ano passado, o dirigente disse que já vem trabalhando este ano para não deixar “brechas jurídicas”. “Fomos prejudicados ano passado. Esse erro todo foi da Federação (Norte-rio-grandense de Futebol)”, criticou.Ele comentou que “este ano quem errou tomou mais cautela”. “O Setor de Registros da Federação está bem mais organizado”, analisou.Com relação ao time para este ano, Dailson Machado declarou que “foram contratados jogadores experientes e a equipe está bem formada”. O técnico Hugo Sales deve ser formado por André; Thiago, Adson, Pantera e Ribamar; Joassis, Lano, Enock e Leandro Mineiro; Luciano Paraíba e Gerailton.O “camaleão do Vale” estréia contra o Potyguar de Currais Novos, no estádio Edgarzão, em Assu, na quinta-feira (22) às 20h30.