Governo convoca mais 600 aprovados no concurso da Polícia Militar

Vlademir Alexandre No total, 668 homens serão convocados a realizar teste físico.

No total, 668 homens serão convocados a realizar o teste físico para que se cumpra o percentual extra de 20% de candidatos suplentes (52 já realizaram o teste físico na convocação anterior), sendo 270 para a região da Grande Natal e os demais para as cidades de Mossoró (150 vagas), Pau dos Ferros (50), Assu (80), Macau (20) e Nova Cruz (30).A relação de convocados e demais informações também poderão ser conferidas no site da Polícia Militar www.pm.rn.gov.br/de/ Todos os aprovados na região da Grande Natal deverão comparecer nos dias 26 e 27 de janeiro de 2009 no Caic de Lagoa Nova (Avenida Jerônimo Câmara, s/n), às 7h30 da manhã, para realizarem as provas físicas, que constam em trações em barra, corrida de 1.500 metros, flexão de braço, abdominais e meio sugado. Candidatos de outras cidades farão os testes físicos descritos nos dias 28 e 29 de janeiro.É importante frisar que para esta etapa específica do concurso, os candidatos deverão se apresentar trajando camiseta branca com o número de inscrição pintado de preto na frente e nas costas, tendo cada número a exata dimensão de quatro centímetros de largura por sete centímetros de altura. Também devem portar identidade com foto e um atestado médico emitido até 10 dias antes da prova, assegurando que o candidato está apto ao esforço físico. Caso contrário o candidato não poderá realizar os testes.Os aprovados nesta etapa serão convocados posteriormente para realizarem os exames de saúde previstos no edital e atenderem ao curso de formação ministrado pela Polícia Militar que terá duração de seis meses. Todas as etapas são eliminatórias.

*Fonte: Assecom.