Banco Central revê para 5,6% crescimento da economia em 2008 A estimativa consta do Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta segunda-feira (22).

Brasília - O Banco Central revisou de 5% para 5,6% a projeção para o crescimento da economia em 2008 (Produto Interno Bruto - PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país). A estimativa consta do Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta segunda-feira (22).



Segundo o relatório, essa estimativa maior é resultado da incorporação do crescimento econômico observado no terceiro trimestre deste ano. "Ressalte-se que o resultado expressivo assinalado no terceiro trimestre do ano não refletiu os impactos do agravamento da crise nos mercados financeiros sobre as condições de crédito e o nível de incertezas de consumidores e empresários, ambiente que deverá se traduzir em desaceleração da atividade econômica no último trimestre do ano".



Em 2009, no entanto, o BC considera que o PIB deve cair para 3,2%, o que deve ser "sustentado, pelo quarto ano consecutivo, exclusivamente pela demanda interna".



"A projeção para a expansão anual do PIB considera a ocorrência de desempenho favorável em todos os setores da economia, mas em cenário de desaceleração generalizada, em relação a 2008 e 2007", diz o relatório.