Natal FC disputa torneio em Minas Gerais Equipe do professor Marcos Pintado leva equipes sub-15 e sub-17.

A equipe do Natal FC, dirigida pelo professor Marcos Máximo Pintado, participa a partir do dia 15 de janeiro, em Minas Gerais, na cidade de Turmalina, de um torneio de futebol internacional nas categorias Sub-15 e Sub-17.



Marcos Pintado, ex-craque do Alecrim de Natal e de vários clubes do Brasil, desenvolve um trabalho de formação de valores que revelou vários craques para o futebol potiguar e para o Brasil, tendo inclusive garotos que atuam até fora do País.



Sem apoio institucional, apenas se valendo da parceria com os pais e amigos do futebol que sempre o ajudaram, Marcos Pintando já levou o Natal FC para participar das principais competições de categorias de base realizadas em todo o Brasil.



São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santos, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Sul, entre tantos outros, já foram "visitados" pela equipe do determinado professor.