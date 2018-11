“Crise no gás natural não existiu”, afirma consultor de gás Francisco Barros disse que as reservas e a produção de gás no Brasil não sofreram nenhuma retração nos últimos anos.

No final do ano passado, o Governo Federal tentou desestimular o uso do gás natural nos veículos como forma de aumentar o consumo nas indústrias. Os anúncios, estendidos ao preço do gás, acabaram gerando uma “crise” no uso do gás como combustível.



Em palestra realizada em comemoração ao aniversário da Companhia Potiguar de Gás – Potigás, o consultor Francisco Barros afirmou que tudo não passou de declarações erradas. “As reservas de gás no Brasil são grandes e nunca deixaram de produzir”.



Ele lembra as vantagens econômicas e ambientais em relação ao uso do gás como combustível. “O mercado do gás natural é muito promissor, com expectativa de um crescimento nos próximos anos”, afirma Francisco Barros.



As especulações negativas geradas pelas declarações do Governo Federal atestavam para uma crise na produção de gás, alegando a falta para os próximos anos. “O problema foi ocasionado pelo desgaste provocado pelo possível apagão, mas a crise no gás nunca aconteceu”, diz.



O temor à crise do gás acarretou uma retração nas conversões de gás natural veicular em 2008 no Rio Grande do Norte de 61,6% em relação a 2007. Em 2007, o estado fez 284 conversões e em 2008, até outubro, apenas 109 carros aderiram ao gás como combustível.



Para amenizar os efeitos da crise, as distribuidoras estão lançando campanhas em parceria com as redes de postos para financiamento de kits de gás e redução no imposto de carros, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.



No Rio Grande do Norte, o presidente da Companhia Potiguar de Gás – Potigás, Nelson Freire, se compromete a promover novas campanhas de incentivo ao uso do gás. “A Potigás em 2009 vai mostrar os benefícios do uso do gás veicular e propor um novo cálculo para o preço do gás”, afirma Nelson Freire.



Ele esclarece que o estado produz mais de 3 milhões de barris por dia e só consome 420 mil barris. “O excesso é exportado para os estado vizinhos como Pernambuco e Paraíba”, afirma Nelson.



No Brasil existem hoje 1.577.373 veículos que utilizam o gás natural como combustível, representando 6% da frota nacional. Existem no país, 1.633 postos espalhados em 273 cidades. A frota do Rio Grande do Norte possui mais de 40 mil veículos com gás.