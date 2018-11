Mano garante time motivado contra o América

Vlademir Alexandre “Na verdade eu tenho trabalhado para conter um pouco da motivação dos jogadores.", revelou.

“Na verdade eu tenho trabalhado para conter um pouco da motivação dos jogadores. Como boa parte deles jogou pouco durante o ano, eles estão cheio de vontade de entrar em campo e manter o que grupo fez até aqui”, disse o treinador.Mano, entretanto, garantiu que o jogo deste sábado (29) não será fundamental para garantir a permanência de algum atleta para a próxima temporada. “Estamos trabalhando há alguns meses com esses jogadores e eles já demonstraram durante os treinos a real capacidade”, afirmou. “Seria injusto levar apenas esse jogo com base para saber se determinado atleta fica no clube no ano seguinte”, finalizou o treinamento.“Seria injusto levar apenas esse jogo com base para saber se determinado atleta fica no clube no ano seguinte”, finalizou o treinador.