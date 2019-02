Wilma: O meu índice de satisfação com os secretários é bom, mas precisa ser ótimo

Delma Lopes: A senhora está satisfeita com sua equipe de secretários?

Wilma de Faria:

Geralmente, quem é administrador sabe da responsabilidade que tem e se inquieta muitas vezes com a burocracia do processo e quer que as metas sejam atingidas, por isso as vezes tem que ter uma cobrança maior, dependendo da pasta que responde. E, eu, como gestora, tenho que cobrar dos secretários essa agilidade na conclusão de obras e projetos. Tento dar celeridade nas obras, faço reuniões com empresários, faço o que me cabe como governadora. E cobro muito dos secretários, e quem estiver atrasado vai ter que se explicar na próxima reunião.

Diógenes Dantas:

Mas qual é o seu índice de satisfação com o secretariado?

Wilma de Faria:

Atualmente meu índice de satisfação é bom. Mas precisa ser ótimo. Não descarto a possibilidade de mudanças, isso tem que estar em aberto, eu estou representando o povo por isso mudanças sempre são válidas, se necessário. Aqui é jogo aberto, eu sou aberta e transparente, nós temos as pastas que temos as maiores dificuladades pelos problemas comuns e burocráticos. Entre as pastas que merecem uma atenção especial está a educação, saúde e infra-estrutura.