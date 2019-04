Cordel do Fogo Encantado faz show na UFRN

Anderson Brito Banda de atores começa show às 21h

Programação do "Auto de Apresentação"

Antes da banda, a noite conta com as apresentações do Grupo Folclórico, às 19h, e do Auto Natalino "A festa do menino Deus", às 20h.Pouca gente sabe, mas o grupo surgiu de uma peça teatral. A companhia de teatro percebeu que a música feita durante as encenações havia passado para o primeiro plano.O quinteto é composto pelos recifenses Lira Paes, Clayton Barros, Emerson Calado, Nego Henrique e Rafa Almeida.O som, lento ou mais agitado, segue misturando sonoridades que se aproximam de primitivos africanos, rock e samba.No cinema, a banda participou da trilha sonora e do filme de Cacá Diegues, "Deus É Brasileiro". Nas brechas das turnês, Lira Paes teve participação na trilha de "Lisbela e o Prisioneiro", de Guel Arraes, na qual interpreta a música "O Amor é Filme".

Programação:
19 h | Grupo Folclórico
20 h | Auto Natalino "A festa do menino Deus"
21 h | Show com Cordel do Fogo Encantado

19 h | Missa Campal
19 h | Grupo Folclórico
20 h | Auto Natalino "A festa do menino Deus"
21 h | Show Natal Canta a Cidade do Natal – com Jubileu e Banda, Glorinha Oliveira, Geraldo Carvalho, Galvão Filho, Khrystal e Lane Cardoso.