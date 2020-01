Assaltos à residências estão se tornando constantes na rua dos Janduís, em Lagoa Nova

Geraldo Miranda

Nesta quinta-feira (5), uma dona de casa, que pediu para não ser identificada, tomava conta da residência de um amigo, enquanto ele viajava, quando foi abordada por dois assaltantes. Eles a amarram na cama e fizeram um arrastão na casa.Foram roubados quatro perfumes, um notebook, uma câmera digital, pertences da casa e o dinheiro da dona de casa.A vítima conseguiu desamarrar os pés e soltando a boca. Ela correu para fora de casa e começou a gritar por socorro, quando um vizinho ouviu. O proprietário da casa prestou queixa na delegacia de plantão da Zona Sul.De acordo com informações de um vizinho, os roubos se tornaram cada vez mais comuns, já que na rua muitas casas estão desocupadas, vulneráveis as ações dos criminosos que usam as casas para observar quem chega e quem sai.