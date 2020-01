Marcelo Vilar é o terceiro técnico que "cai" no Estadual Técnico do América sai da equipe após resultados aquém do esperado pela diretoria do clube.

Agora é oficial. Marcelo Vilar não é mais o técnico do América. A decisão foi concretizada neste domingo (8) pela diretoria do alvirrubro.



O diretor de futebol do América, Marcos Meira Pires, o "Peninha", disse que ""futebol é resultado e ele não vinha apresentando resultados satisfatórios".



Ele informou que a rescisão foi normal. "Ele é uma pessoa boa, mas não conseguiu resultados", explicou. Em seis jogos no comando do América, Marcelo Vilar conseguiu duas vitórias, três empates e uma derrota.



Após o empate com o Santa Cruz, a diretoria do América marcou uma reunião para traçar o planejamento do América e avaliar a temporada até o momento.



"Peninha " disse que o novo treinador da equipe deve ser anunciado até a tarde da segunda-feira (9). "Já sei quem é, mas vou deixar o anúncio para o presidente (José Rocha)", declarou.



Segundo o blog Vermelho de Paixão, "Peninha" repassou uma lista com o nome e os contatos de dez técnicos ao presidente José Rocha.