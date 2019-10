Wilma e Micarla recebem garantia de apoio do Ministro da Saúde

Rubens Silva Governos federal, estadual e municipal unidos para solucionar crise na Saúde.

Wilma de Faria saiu do encontro declarando-se satisfeita com a parceria firmada entre os governos federal, estadual e municipal para promover a melhoria da saúde do povo do Rio Grande do Norte. Para a questão emergencial dos médicos anestesistas de Natal, ficou acertado que o contrato com a cooperativa será renovado por mais seis meses."Cobramos apoio e fomos bem recebidos pelo ministro Temporão. Ele sabe das nossas necessidades em relação aos serviços essenciais de saúde para salvar vidas em nosso estado", disse a governadora. Sobre a solução encontrada para contornar o impasse com as cooperativas, comentou: "A medida foi acertada entre os governos federal, estadual e municipal, além do Ministério Público, com o objetivo final de promovermos uma transformação na saúde pública do nosso estado", enfatizou.A prefeita Micarla de Sousa e o secretário municipal de Saúde também acompanharam a reunião em Brasília e comemoraram a concretização dos projetos de aumento das equipes de PSF e a certeza de inaugurar, ainda no primeiro semestre deste ano, novas unidades de pronto-atendimento 24 horas."Eu saio daqui aliviada e feliz por ter conseguido resolver uma série de problemas relativos à saúde – que hoje é certamente o maior problema enfrentado pelo cidadão natalense", disse a prefeita.

Medidas

A governadora Wilma de Faria já vem adotando medidas para melhorar o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na rede estadual de saúde, como a nomeação, em caráter emergencial, de 131 profissionais de seis especialidades médicas consideradas críticas pela falta de pessoal na rede pública de saúde.Também determinou a ampliação do número total de convocados do último concurso público, de 792 para 853, de modo a reduzir o déficit de médicos nas áreas de anestesia, cirurgia geral, ortopedia e pediatria