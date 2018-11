4º Encontro Nacional de Alimentação Escolar começa nesta terça-feira (25) Natal também sediará, nos dias 24 e 25, um workshop internacional com a participação de países da América Central para troca de experiências.

Começa nessa terça-feira (25), o 4º Encontro Nacional de Alimentação Escolar, no hotel Praia Mar, às 19h. Este encontro visa avaliar o desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e sondar suas perspectivas para os próximos anos.



O encontro vai apresentar experiências bem sucedidas de várias áreas da alimentação escolar, como gestão, nutrição, controle social, a importância das hortas escolares e a aquisição de produtos da agricultura familiar.



O encontro é promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ações tem o objetivo de promover avaliações e reflexões para o crescimento do PNAE que tem mais de 50 anos e passou por mudanças significativas a partir do governo Lula ganhando destaque internacional.



Além deste encontro, Natal vai sediar, nos dias nesta terça e qurta-feiras, um workshop internacional com a participação de países da América Latina. Entre eles, Guatemala, El Salvador, Colômbia, Guiné Bissau, São Tome e Príncipe, Timor Leste, Bolívia, Haiti e Nicarágua.

O presidente da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Daniel Balaban, também participará do workshop onde vai apresentar palestras sobre a História do Financiamento Sustentável no Brasil e como funciona a parceria entre o país e o Programa Mundial de Alimentação (PMA).



Também será realizado um seminário realizado pela Rede de Alimentação Escolar para América Latina e Caribe (La-Rae), nesta terça-feira (25). O tema será "A alimentação escolar – Dever do estado e direito do cidadão".



De acordo com a organização, o objetivo da La-Rae é de integrar os países da América Latina e Caribe a respeito do assunto, proporcionando o intercâmbio de experiências e compromissos entre os participantes, para que fortaleça os Programas de Alimentação Escolar nestes países.