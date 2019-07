Devo não nego, pago quando puder, declara Augusto Viveiros

Elpídio Júnior Augusto Viveiros pretende parcelar dívidas da Prefeitura.

Nominuto.com

que pretende “congelar ou parcelar as dívidas deixadas pela gestão anterior”.De acordo com o secretário, atualmente as dívidas somam R$ 116 milhões, “mas este valor pode aumentar já que ainda estamos analisando os dados que chegam das secretarias”.A informação é de que a Procuradoria Geral do Município feche o balanço das contas no final deste mês. Mesmo sem um número exato do que terá que quitar nos próximos meses, o secretário de planejamento já adotou um lema: “devo não nego, pago quando puder”.#Mais informações em instantes.