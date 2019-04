Fugitivo de Alcaçuz é detido em barreira policial Valdglay do Nascimento escapou da penitenciária no começo da tarde desta quinta-feira (18). Diretor informou que ele vai ficar no pavilhão do isolamento.

Poucas horas depois de fugir da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, Valdglay do Nascimento foi recapturado por policiais militares que estavam numa barreira montada na Rota do Sol.



O diretor da penitenciária, Ailson Dantas, informou que o foragido entrou pelo matagal, que fica nos arredores da unidade prisional, e foi em direção à praia de Cotovelo. "Fizemos várias buscas pela região para recapturá-lo", declarou.



Já reconduzido à penitenciária, o diretor informou que o detento vai ficar detido no pavilhão do isolamento de Alcaçuz. Ailson Dantas contou que na cela onde estava Valdglay e mais quatro detentos foram encontrados pavis de explosivos. "Ele seria ouvido na direção da penitenciária sobre o material encontrado. Foi aí que aproveitou uma distração e fugiu", disse.