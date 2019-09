Novas perspectivas para comércio potiguar

Marília Rocha

Na manhã desta terça-feira (27) os representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) e Federação do Comércio e Serviços (Fecomércio) reuniram a imprensa para apresentar os novos rumos do comércio, na tentativa de driblar a crise. A solução estaria na melhoria do atendimento e na redução de custos.“A perspectiva para o comércio local nos próximos meses é positiva para os empresários que investirem no atendimento ao cliente, com bons preços e conforto na hora da compra”, afirma Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio.A comitiva informou que durante a Feira, o presidente do gurpo Wal-Mart anunciou investimentos de mais de R$ 3 bilhões no Brasil, com construção de novas sedes em todo o país. “O Brasil está muito bem colocado no contexto mundial com grandes grupos querendo investir no país, como o Wal-Mart”, assegura o presidente da Fecomércio.Os representantes acreditam que os incentivos as inovações tecnológicas e valorização do mercado interno são as soluções para a manutenção positiva da economia. “Aprendemos que os empresários devem reforçar a marca de seus produtos e tentar reduzir os custos”, afirma Ricardo Abreu, presidente da CDL Natal.Durante a Feira, os empresários tiveram acesso a palestras e conversaram com os empresários internacionais e a impressão que os empresários tiveram foi de que os Estados Unidos estão em uma grande liquidação, com manutenção do dinheiro em caixa e esperando a crise passar.