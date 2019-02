Barueri admite conversa com Márcio Hahn

Vladimir Alexandre O volante pode acertar com o Barueri para o Campeonato Paulista

O presidente Judas Tadeu explicou que participou de uma conversa com todos os atletas do time e somente quatro deles não renovaram o contrato. São eles Piauí, Warley, Leandro Sena e Luisinho Netto. Em um acerto com os atletas, Judas disse que aguarda uma nova conversa até a quarta-feira (10). Dela devem sair os nomes que formarão o time alvinegro em 2009.A equipe do Nominuto.com tentou o contato com Márcio Hahn, mas ele não foi encontrado. No entanto, a assessoria do Grêmio Barueri confirmou que houve uma conversa entre a diretoria do clube e o atleta, mas até o momento não foi concluída a negociação.O Barueri explicou que o grupo só inicia a pré-temporada no dia 15 visando o Campeonato Paulista. Até a data, poucas novidades devem acontecer no time que ainda busca um substituto para Márcio Araújo, técnico que não renovou o contrato com o clube para 2009.Márcio Hahn estreou no ABC no dia 16 de Abril no jogo amistoso contra o Potyguar de Mossoró. O atleta foi contratado para reforçar o time no Campeonato Brasileiro.