Governo quer ter candidato em 2010 para garantir conclusão de obras do PAC, diz Dilma

Brasília - O governo gostaria de ter um candidato à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2010 para garantir que as obras do PAC sejam concluídas no próximo mandato, disse nesta terça-feira (4) a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, ao participar da apresentação do balanço de dois anos do Programa de Aceleração do Crescimento.



“Eu desejo bastante que o governo tenha um candidato, mas se serei eu ou não, não posso dizer”, afirmou ela. Diante da insistência de jornalistas em saber se a ministra gostaria de ser presidente, ela respondeu: “Essa resposta vocês não tiram de mim nem amarrada.”



De acordo com Dilma, dos R$ 503,9 bilhões estimados para serem gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) até 2010, cerca de dois quintos já foram gastos, o que representa cerca de R$ 201,5 milhões.



“Quanto mais aproxima de 2010, mais aumenta a capacidade de investimento do governo”, destacou. Segundo ela, o momento é de aumentar os investimentos, pois os projetos já estão escolhidos e estruturados. “Pedimos empenho dos ministros, porque os projetos já estão escolhidos.”



No lançamento do programa, há dois anos, o governo previa investir R$ 503,9 bilhões até 2010. Hoje, foi anunciado um acréscimo de R$ 142,1 bilhões no período.



Fonte: Agência Brasil