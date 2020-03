ABC contrata goleiro Tiago Cardoso

Divulgação O jogador assinou contrato até o final do ano com o clube.

O goleiro foi indicado pelo técnico Heriberto da Cunha, com que ele trabalhou no Fortaleza. Tiago chegou a Natal na noite desta segunda-feira (16), e de imediato, se apresentou ao clube.O jogador assinou contrato até o final do ano com o Mais Querido. O goleiro fará os exames médicos na manhã desta terça-feira (17), e na seqüência, iniciará os treinos com o preparador físico Vítor Barros.O atleta será apresentado oficialmente à imprensa e torcida no turno da tarde, após o treinamento que será realizado no estádio Frasqueirão.– Tiago Cardoso: Goleiro: 08/05/1984 (24 anos): Altos (PI): 1m85 Peso: 82 kg: Tiago iniciou nas categorias de base do Tiradentes/PI, em 1999. No ano seguinte (2000), se transferiu para o Juazeiro do Norte/CE, onde se profissionalizou. Em 2001, foi jogar no Ceará/CE e teve a oportunidade de vestir a camisa 1 do Alvinegro cearense com apenas 16 anos. No segundo semestre de 2001, foi contratado pelo Atlético/PR, onde foi campeão brasileiro.No segundo semestre de 2002, Tiago foi emprestado ao Grêmio Maringá/PR para a disputa da Série C do Brasileiro, mas logo retornou ao Furacão, onde permaneceu até 2007 e foi campeão paranaense em 2005. Em 2007, o goleiro foi jogar no Fortaleza/CE, seu último clube, tendo conquistado o bicampeonato cearense 2007/2008.