Léo Lima diz que escolheu Vasco por amor Meia avisa que recebeu propostas de clubes que vão disputar a Libertadores, mas preferiu a Colina

Enquanto o Vasco não apresenta o meia Carlos Alberto e o goleiro Cássio, a grande contratação do clube até o momento foi o meia Léo Lima. O jogador voltou a São Januário prometendo muita garra e disposição. O atleta disse que um dos fatores que fizeram com que ele optasse por defender novamente as cores do Vasco foi o seu amor pelo clube.



”Recebi propostas de muitos clubes do Brasil, até mesmo de equipes que vão disputar a Libertadores, mas quando vi que o Vasco estava interessado nem pensei duas vezes. Volto feliz. As pessoas do passado fizeram com que eu perdesse um pouco do meu amor pelo clube, mas agora estou pronto para ajudar a equipe a retornar o caminho do sucesso”, disse Léo Lima.



Na próxima quarta-feira, dia 7 de janeiro, a delegação embarca para a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, onde realizará a sua pré-temporada. O Vasco irá disputar em 2009 a Copa do Brasil, o Campeonato Estadual e a Série B do Campeonato Brasileiro.



