Deputados pressionam governo para renovar contrato com os anestesiologistas A governadora se mantém na posição contrária a renovação do contrato, devido às recomendações do Ministério Público.

“ Se tratando da vida humana, a lei deve ficar abaixo”, se posicionou o presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Farias. Junto com ele, os deputados membros da comissão de saúde, Leonardo Nogueira e Getúlio Rego, estão em reunião com a governadora Wilma de Faria, neste momento, para solicitar ao governo que renove o contrato com as cooperativas médicas.



Compartilhando da mesma opinião dos parlamentares, a prefeita Micarla de Sousa não afirmou diretamente ser favorável à renovação do contrato, mas salientou que o contrato vigorou por 12 anos e não será resolvido rapidamente. Micarla disse que tomará uma decisão ainda hoje, independente do governo.



A governadora se mantém na posição contrária à renovação do contrato devido às recomendações do Ministério Público (MP) de não manter esse tipo de vínculo. A promotora de saúde, Elaine Cardoso, pediu a Wilma de Faria que ela fizesse valer o contrato com os hospitais. Segundo a representante do MP, as unidades privadas ligadas ao estado têm obrigação de atender os pacientes, independe da paralisação dos anestesiologistas.



A presidente do Conselho de Saúde dos Municípios, Solene Costa, e o representante do Conselho de Saúde de Natal, Marcelo Medeiros, que também participam da reunião, não concordam com a contratação das cooperativas e recomendaram ao poder público que fiscalize o trabalho dos profissionais para averiguar se as escalas estão sendo cumpridas.



“Contrato com cooperativa não é exemplo nenhum de gestão”, sintetizou seu posicionamento o membro do Ministério da Saúde, Henrique Vitalíno.



A reunião prossegue na Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan) sem perspectiva de acordo .