Um plano para a Funcarte

Elpídio Júnior César Revoredo, presidente da Funcarte.



Literatura

Mídia digital

Empreendedorismo

Música

Teatro

Cidarte

Artes Integradas

Arte Visual

Auto de Natal

Bondinho

Cultura Popular

Festival de Excelência

Outra característica da nova política cultural da Funcarte é apostar na descentralização de ações. A Capitania vai deixar de ser uma promotora de eventos para ser parceira dos grupos artísticos. "Esta é uma percepção nova das gestões. Essa verticalidade tromba com ações espontâneas que geralmente são mais bem sucedidas que o poder público.Está provado que isso não funciona. Em vez de ir de encontro, iremos ao encontro da cadeia produtiva. Assim, serão percebidas quais são as fragilidades nessa cadeia. Daí, vão surgir nossas propostas de trabalho", explica Revoredo.Para estimular a produção, a Capitania vai entrar de cabeça na política de editais, em molde semelhante ao adotado pelo Ministério da Cultura. "Teremos cartas-convite, concorrências e programas para que a população possa apresentar seus projetos e ideias", completa. "É uma equação. Temos ações bem sucedidas, que geram, na linguagem jornalística, uma 'clipagem' excepcional, jogando holofotes sobre a cidade, às vezes até nacionalmente, mas que apresentam distorções por não propiciar à população o direito de participar. Afinal de contas, estamos falando de bens públicos, então é preciso dar acesso à população", defende."Pela primeira vez, teremos um plano de gestão para a Capitania das Artes. Gosto de pensar que teremos um banco de idéias: à medida que sobrar tempo, que sobrar recursos, nós vamos adotando-as", declara. Para isso, Revoredo garante contar com o apoio da prefeita Micarla de Sousa. "Esse foi um compromisso de campanha dela. Temos o apoio incondicional da prefeita. Todas essas ações que iremos desenvolver, ela assina embaixo", afirma."E vamos atuar na perspectiva de otimizar os recursos", completa Josenilton Tavares, da Chefia de Atividades Culturais da Funcarte, que auxiliou Revoredo na elaboração do plano de gestão. "Algumas dessas ações serão autossustentáveis. Se conseguirmos aumentar o orçamento, nem que seja só um pouquinho, já será uma conquista. É importante salientar que esses projetos serão desenvolvidos a curto, médio e longo prazo. Não teremos tudo implementado de uma hora para outra", alerta Tavares.O presidente da Funcarte garantiu que os prêmios literários Othoniel Menezes de Poesia e Câmara Cascudo de Prosa serão mantidos. Inclusive a data de premiação, tradicionalmente no Dia da Poesia, 14 de março, será a mesma. "O que vai mudar será a premiação. Em vez do prêmio, nossa intenção é garantir a publicação da obra. E, dessa tiragem, parte será destinada para bibliotecas públicas. Para este ano, será ainda no formato anterior, até pelo prazo, mas essa será a fórmula das próximas edições", diz.O Encontro Natalense de Escritores permanece como projeto da casa. "O que iremos acrescentar é o segmento da literatura infanto-juvenil. Também buscaremos uma ressonância do evento nas escolas. Um evento desse porte não adianta de nada se as pessoas não alcançam", defendeu. Para isso, os convidados serão definidos com antecedência, para que os livros possam ser trabalhados em sala de aula. "E também vamos promover concursos de redação. Isso fará com que os escritores encontrem um público mais ávido e atento ao que eles têm a dizer", acredita."Nesse processo, vamos convidar alguém da Educação para participar da curadoria do ENE. Com a definição antecipada dos nomes, garantimos a agenda dos escritores e, nessa estratégia de integração, que vai pontuar sempre as ações da Capitania, vamos proporcionar um vivência ativa e nova dessas obras, para estimular o conhecimento", complementa Josenilton Tavares, da Chefia de Atividades Culturais.A Capitania pretende trabalhar em parceria com sites, blogs e portais. "Vamos usar o potencial dessas mídias para a divulgação do calendário cultural e dos eventos da cidade. Para isso, vamos lançar editais com critérios de acesso ao patrocínio da Funcarte e colocaremos o link destas páginas na home page", afirma.Um dos projetos que serão desenvolvidos é o Núcleo de Qualificação Empreendedora. "É voltado ao segmento ligado ao fazer artístico. Eu, como artista plástico, nunca soube quais leis poderiam me socorrer para realizar um projeto. Então, o Núcleo será um balcão, que vai oferecer capacitação, para fazer essa informação circular entre os artistas", explica.Nessa área, a principal ação será a promoção de um edital para gravação de CDs e DVDs. "Vamos apoiar também sites voltados para a divulgação da produção musical potiguar", esclarece.Outra iniciativa é buscar parcerias com TVs públicas e rádios comunitárias. "Os CDs e DVDs serão disponibilizados a esses parceiros, para que a população tenha acesso gratuito a essa produção", defende.A Funcarte vai lançar um edital de auxílio-pauta. "Já existe um auxílio-montagem. Mas aí, se financia um espetáculo, para que ele tenha as melhores condições técnicas de montagem e, no entanto, ele fica em cartaz um dia, dois, três no máximo. Vamos pegar um teatro bom da cidade e isso corresponde a quanto? 600 lugares? Isso não é sequer 0,01% da população de Natal", argumenta Revoredo. O auxílio-pauta vai garantir condições físicas para que espaços culturais que não são voltados para o teatro possam abrigar apresentações. "E aí, vamos subsidiar cadeiras, equipamento de som, o que for necessário para ampliar o acesso da população", acredita.O projeto que será a menina dos olhos de Revoredo chama-se Cidarte. "Será o Centro Integrado de Artes. Nesse espaço, será oferecida capacitação para artistas em diferentes áreas. Vamos também fazer a catalogação do acervo de artes plásticas da prefeitura e o Centro vai abrigar a nossa Pinacoteca. Nesse espaço, também serão abrigadas exposições temporárias. Será uma ação para ser implantada em médio e longo prazo", afirma.Fundo MunicipalOutra bandeira da administração de Revoredo será a implantação do Fundo Municipal de Cultura. "Lutaremos por isso. Será o suporte para os produtores que não se enquadram na lei de incentivo municipal. Essas produções receberão apoio do Fundo", diz.O projeto itinerante K-Ximbinho pretende levar diferentes expressões artísticas para os bairros da capital. "A cada mês, um bairro receberá o circo itinerante, que oferecerá à comunidade cordel, música, teatro, o próprio circo, enfim qualquer manifestação que tenha essa característica de mobilidade", acrescenta."Vamos manter o Salão de Artes Visuais. A novidade será a criação da bolsa-artista, para a capacitação do artista premiad0o. Porque a gente sabe que só o dinheiro não ajuda muito. É preciso que o artista esteja atualizado", acredita.Também será mantido. "A diferença é que teremos edital de seleção para todas as etapas: direção, atores, música. Esse ano, será apenas para elenco e ainda vamos trabalhar com um dramaturgo convidado. Mas isso acaba a partir da próxima edição", afirma.Uma das sugestões do presidente da Funcarte é criar um Bondinho Cultural. "Para isso vamos precisar fazer estudos com outras secretarias. Mas a idéia é promover um bondinho que irá circular pela Ribeira e Centro, fazendo o percurso do corredor artístico e histórico da cidade", diz. O Corredor receberá uma sinalização adequada para tanto e haverá o treinamento de guias.O Carnaval será mantido, inclusive com a estrutura de pólos multiculturais. As escolas de samba receberão capacitação específica, com noções de educação ambiental e de cidadania."Vamos promover um concurso de gastronomia típica, em parceria com o Turismo, para incentivar as comidas realmente típicas", acrescenta.A prefeitura vai promover, na baixa estação turística, o Festival de Excelência de Natal. "Os artistas têm um custo alto para garantir sua qualificação, muitas vezes precisando viajar para fora. Nesse período de baixa estação, vamos trazer esses grupos para cá, para que haja um intercâmbio com os artistas daqui. A cada ano, iremos privilegiar setores específicos", explica.