Polícia prende seis pessoas no primeiro fim de semana da Operação Verão Além das prisões, a PM apreendeu dois veículos e um conjunto de som e recuperou duas motos roubadas.

No primeiro fim de semana da Operação Verão, a Polícia Militar prendeu seis pessoas no litoral Norte do estado, apreendeu dois veículos e um conjunto de som conhecido popularmente como “paredão de som”, além de recuperar duas motos roubadas.



Os dois veículos foram apreendidos na praia de Pitangui — um Vectra, que transportava o paredão de som, e um Marea, que estava sem documentos. Os carros tinham multas que juntas passam dos R$ 3 mil. Já as motos que a polícia recuperou, foram encontradas em Rio do Fogo.



As prisões foram em Graçandú, por arrombamento; em Pitangui, por agressão; em São Miguel e próximo a Muriú — dois homens por tráfico de drogas; em São Gonçalo, por porte ilegal de arma; e em Pitangui — um foragido.



A polícia apreendeu também uma pedra de crack com mais de 500g e cerca de 20 papelotes de maconha e crack.



De acordo com informações do comandante da 2ª Companhia Independente da Policia Militar, major Wellington Arcanjo, “isto é apenas o começo, pois com o aumento do efetivo a polícia vai acompanhar mais de perto e em lugares que antes não podia”, diz.