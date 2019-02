Prominp libera lista de candidatos isentos da taxa de inscrição

Está disponível, a partir de sexta (5/12), o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição para a seleção pública do Prominp. O período de inscrições com pedido de isenção terminou no dia 23 de novembro. O resultado pode ser consultado no site da entidade ou pelo telefone 0800-7012028.Se o pedido tiver sido validado, o candidato estará automaticamente inscrito. Mas se for indeferido, a inscrição será cancelada e o candidato terá de fazer uma nova inscrição paga.As inscrições para o 4º ciclo do Plano Nacional de Qualificação Profissional do Prominp vão até 19 de dezembro e podem ser feitas por meio do site do Prominp, nos postos de inscrição listados no Edital ou nos postos de inscrição adicionais, publicados no site do Programa.O edital oferece em torno de 21 mil vagas, em 11 estados, para cursos gratuitos: Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A taxa de inscrição é de R$22 para nível básico, R$38 para nível médio e técnico e R$ 56 para nível superior.Em caso de dúvidas, os candidatos podem enviar um e-mail para o “Fale Conosco” do site do Prominp, ou mesmo ligar para 0800-7012028.

* Fonte: Petrobras