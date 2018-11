Corpo de Bombeiros é bronze na Olimpíada Sul-Americana de Guarda-vidas

Divulgação/Corpo de Bombeiros Equipe natalense do Corpo de Bombeiros consegue resultado importante em Recife

O ótimo resultado e a evolução da equipe potiguar, no ano passado o CBM/RN havia conseguido a quinta colocação, de acordo com o Cel. Elizeu Dantas, Diretor de Engenharia e Operações do Corpo de Bombeiros/RN, mostra o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido na corporação. “Nós conquistamos todas as provas masculinas. A terceira colocação geral mostra o esforço e a motivação de nossa equipe e da corporação em manter um efetivo bem treinado física e tecnicamente”.A Olimpíada Sul-Americana de Guarda-vidas é organizada pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA), uma instituição civil sem fins lucrativos fundada em 1995 por um grupo de médicos, guarda-vidas e profissionais que atuam na área de salvamento, prevenção e atendimento de acidentes aquáticos. A criação dessas competições foi uma forma encontrada para reunir guarda-vidas de todo o país em um mesmo evento, discutir a atividade e trocar informações.