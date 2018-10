Seleção de beach soccer do RN já conseguiu viabilizar viagem

A secretária Estadual de Esporte e Lazer, Magnólia Figueiredo, afirmou que a seleção de beach soccer do Rio Grande o Norte já conseguiu um microônibus para levar os jogadores até o campeonato que estará acontecendo ainda neste mês de novembro, em São Luís/MA.“Nunca houve nenhum tipo de problema quanto à suposta falta de patrocínio. O que acontece, muitas vezes, é que as pessoas não preenchem a licitação que é necessária, fazendo com que demore para se obter respostas imediatas”, afirma.Ainda de acordo com Magnólia, o presidente da Federação de Beach Soccer, Paulo Dias, está indo atrás de patrocínios para a alimentação dos jogadores durante a viagem, que dura uma média de 36h até São Luís, onde será realizado o próximo campeonato.

*Até o fechamento dessa matéria, não conseguimos entrar em contato com Paulo Dias.