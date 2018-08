Conferência Nacional dos Advogados será aberta nesta terça-feira em Natal

Cartaz do evento, que terá a participação de 125 palestrantes e cinco mil inscritos.

Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no RN, Paulo Eduardo Pinheiro, a Conferência é um evento muito importante para a sociedade. “Estamos trazendo para Natal o maior evento jurídico da história brasileira, com a participação de 125 palestrantes e cinco mil inscritos”.O ministro da educação Fernando Haddah participa do evento como integrante do painel "Ensino Jurídico, Formação Profissional e Mercantilização do Conhecimento", na quinta-feira (13). O ministro da Justiça Tarso Genro estará no painel "Direitos Fundamentais na Constituição de 1988", sexta-feira (14).Sobre a participação dos ministros, o presidente da OAB no Rio Grande do Norte afirma: “A presença dos ministros vem reforçar o evento e dar um brilho ainda maior porque representam o Governo Federal para discutir com os advogados as questões jurídicas, além de reforçar a importância do evento para a sociedade brasileira”.Na vigésima edição do evento, as palestras acontecem o dia todo com participação de cinco debatedores em cada painel. No primeiro dia, os temas abordados são: A Função Social do Direito Civil; Conflitos Geopolíticos, Direito e Soberania; Direito Processual e Acesso à Justiça; Direitos Fundamentais e Estado Policial; Meio Ambiente e Desenvolvimento Social.Paulo Eduardo Pinheiro comenta que a discussão dos temas é fundamental. “Vamos discutir a Constituição brasileira, os avanços e retrocessos”, conclui.Data: 11 a 15 de novembroLocal: Centro de Convenções de NatalAbertura: terça-feira (11), às 19h