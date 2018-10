Secretários prestarão esclarecimentos sobre contrato com o Banco do Brasil nesta quinta-feira

Arquivo Salatiel diz que vereadores querem saber se servidores teráo vantagens com contrato do BB.

O vereador Salatiel de Souza (PSB), um dos responsáveis pelo pedido de convocação afirma que a Câmara não é contra o contrato, mas há um questionamento: “segundo a Lei Orgânica do Município, a qual Carlos Eduardo jurou que iria cumprir, esse contrato deveria ter sido feito com o aval do Legislativo e não foi. Isso já configura uma ilegalidade”.De acordo com Salatiel, os vereadores querem saber do Procurador Geral do Município, Waldenir Xavier, “onde foi que ele encontrou argumentos para firmar esse acordo sem licitação”.Além do procurador foram convocados os secretários Dácio Galvão, Urbano Medeiros e Virgínia Ferreira; e os superintendentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.“Pedimos a cópia dos dois contratos”, ressalta Salatiel de Souza.Durante a reunião, os vereadores procurarão analisar quais as vantagens que os servidores, “que são os donos da conta” terão. Salatiel lamentou a “humilhação” pela qual estão passando os funcionários da Prefeitura que enfrentam transtorno desde a manhã de hoje no Machadinho para regularizar o cadastro e fazer a mudança de banco.“Queremos comparar as vantagens que os servidores tinham no outro banco com esse. Eles mudaram de banco sem ser consultados e se tiver feito algum tipo de financiamento como isso vai ficar?”, questiona.O valor da multa que a Prefeitura terá que pagar a Caixa Econômica é outro questionamento que será feito aos secretários.