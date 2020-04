Prefeito de Assu calcula em R$ 15 milhões prejuízo com enchentes

Fotos: Gabriela Duarte “A questão não é apenas social, mas econômica"

"Pedimos R$ 1 milhão logo no início para as ajudas emergenciais, mas até agora estamos somando os prejuízos", informou o prefeito, destacando a construção de 200 casas, recuperação de estradas e negociações com as empresas atingidas como umas das prioridades.As informações foram dadas hoje (19) durante entrevista ao Jornal 96 , da"A questão não é apenas social, mas econômica, porque a agricultura, a carcinicultura e a produção do petróleo também foram prejudicadas com as águas", disse.Segundo Ivan Júnior, além das 200 famílias desabrigadas, muitas ainda se encontram em áreas de risco ou sem acesso à cidade, e pelo menos mil pessoas foram demitidas das empresas de fruticultura em Assu, Carnaubais e Ipaguaçu.O entrevistado cobrou maior presença do governo federal, que teria prestado apenas o auxílio emergencial, e maior articulação política da governadora Wilma de Faria (PSB). "Ela poderia ter trazido o presidente a nossa região", reclamou, fazendo referência à visita e posterior assistência de Lula às vítimas da catástrofe de Santa Catarina.Ivan Júnior aproveitou para reivindicar mais investimentos da União no interior, e disse que teria dificuldades em cumprir obrigações sociais como o pagamento do Piso Nacional dos Professores, por exemplo."Nós estamos articulando, junto à Femurn (Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte), uma contrapartida do governo federal. Teremos que somar esforços". Ele também cobrou investimentos na área de saúde para acabar com a "ambulancioterapia".O prefeito informou que a crise financeira atinge Assu não apenas pela diminuição do Fundo de Participação dos Municípios, mas pela queda dos royaltes, já que o preço do barril de petróleo também foi reduzido.