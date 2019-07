Governadora assina decreto e cria Comitê Executivo para Copa 2014

Fotos: David Freire Comitê visa alavancar Natal como uma das sedes para Copa do Mundo.

O Comitê será coordenado pelo secretário Estadual de Turismo, Fernando Fernandes, e tem uma “força-tarefa” formada por mais 17 pessoas ligadas ao Governo do Estado, Prefeitura de Natal e Federações.Fernando Fernandes disse que “amanhã (terça-feira) à noite vão chegar alguns projetos e o relatório que deverá ser entregue na quinta-feira (15) à CBF (Confederação Brasileira de Futebol)”. “Temos que entregar o caderno de encargos e o ante-projeto arquitetônico da arena planejada para sediar os jogos em Natal”, declarou.O secretário de Turismo informou que, além desses documentos, está programada uma visita de técnicos da FIFA e da CBF. “Essa visita deve acontecer entre os dias 30 de janeiro até 10 de fevereiro. Eles vão percorrer todas as cidades que buscam ser uma das sedes da Copa”, informou. "Natal tem condições, sim, de ser sede de uma Copa do Mundo", completou.Ele destacou que o trabalho para alavancar a candidatura de Natal é realizado em conjunto com outras secretarias não só de Estado como do Município. “É um Comitê para congregar as diferentes áreas que serão avaliadas como saúde, segurança, infraestrutura, dentre outros”, explicou Fernandes. Segundo o coordenador do Comitê, várias melhorias são vislumbradas com o apoio do governo federal e da iniciativa privada por meio de seus investidores.Outra informação fornecida pelo secretário é que será criada uma comissão para tratar deste tema na Assembléia Legislativa. Uma opinião era comum aqueles que discursaram durante a solenidade: não basta apenas o componente técnico, tem que haver o apoio político.A governadora Wilma de Faria ressaltou que "esse é um momento de lutar porque não é fácil, mas é possível". "Estamos em um Estado pequeno, que não tem tanta força como outros do país, mas nossa luta será maior para conseguirmos esse objetivo", afirmou.Ainda de acordo com Fernando Fernandes, dos nove ítens cobrados com mais rigor pela FIFA e CBF, Natal sai na frente na maioria deles. "Temos uma grande movimentação aeroportuária, uma rede hoteleira que supera o número exigido, serviço de comunicação (telefonia e internet) de qualidade, boa mobilidade de acesso dentro da cidade, a segurança e o saneamento também se destacam nisso", garantiu.O coordenador do Comitê disse também que será feito o estudo de previabilidade da arena projetada caso Natal seja escolhida como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.Outro aspecto revelado pelo secretário diz respeito ao retorno dos investimentos a serem feitos em Natal. "Com a escolha da cidade para ser sede, a propaganda já começa na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e prossegue por mais quatro anos, no mínimo. Isso sem contar que em 2013 a Copa das Confederações será realizada no país sede da Copa do Mundo o que implica em jogos internacionais nas cidades que sediarão partidas", disse.