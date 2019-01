Três prisões e 15 acidentes nas rodovias federais do RN Polícia Rodoviária Federal deu continuidade à Operação Carnatal e prendeu três homens por dirigirem embriados. Nos acidentes, nove pessoas saíram feridas, mas não houve mortos.

Três pessoas presas e 15 acidentes registrados nas rodovias federais do Rio Grande do Norte. Este foi o balanço da Polícia Rodoviária Federal na sexta-feira (5).



Duas prisões ocorreram em Natal e uma em Arês. Todas pelo mesmo motivo: dirigir alcoolizado. As ocorrências são o resultado da Operação Carnatal, desencadeada pela PRF.



No tocante aos acidentes, nove pessoas saíram feridas e não foi registrada nenhuma morte.