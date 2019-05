América em busca de um "matador", um grande meia e amistosos

Com a antecipação da pré-temporada - o América já vem treinando há mais de uma semana - a gerência de futebol do América, agora sob o comando do professor Vereador, já começa a buscar adversários para a realização de alguns amistosos. Alguns clubes estão sendo sondados, entre eles o Santa Cruz do Inharé.



De todos os jogadores já contratados, faltam chegar a Natal somente o meia Fábio Neves e o volante Dude. A reapresentação completa se dará na tarde desta sexta-feira, sendo que, para a maioria, será dada apenas continuidade ao trabalho.



Os comentários nos bastidores do América, informação confirmada no blog Vermelho de Paixão, é que a diretoria rubra pode anunciar nos próximos dias o nome de um meiocampista de qualidade, contratação que serviria para impulsionar a campanha sócio-torcedor.



A outra boa notícia, confirmada pela mesmo fonte que merece crédito, é que os conselheiros Eduardo Rocha e Paulinho Freire (vice-prefeito eleito de Natal) estariam articulando a contratação de uma atacante diferenciado, um "matador". A torcida rubra, portanto, tem motivos de sobra para ficar na expectativa.