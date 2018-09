Fábio Faria apresentará emenda para beneficiar o esporte potiguar

Gabriela Duarte Fábio Faria acredita que reunião será consensual.

De acordo com o deputado, que também é coordenador da bancada federal do Rio Grande do Norte em Brasília, cada vila dessas está orçada em R$ 5 milhões. Com isso, ele acredita ser possível promover a “integração” dos jovens da capital.As vilas seriam um complexo composto por praça de alimentação, campos de futebol, pistas de atletismo, vestiários e tudo que for necessário para mantê-los atraídos pelo lugar e se prepararem através de atividades esportivas.Nem todos os parlamentares quiseram antecipar quais serão suas emendas. No entanto, as três prioritárias para a governadora Wilma de Faria já foram conhecidas na reunião realizada na semana passada, da qual participaram apenas os aliados.“São 18 emendas, das quais 3 são de remanejamento. Essas já constam no Ministério, no valor de R$ 30 milhões cada. "Além dessas, cada senador indica uma, assim como os deputados e, ainda tem uma emenda da UFRN que todos os anos é beneficiada. E, por fim, ouviremos a governadora e a prefeita eleita Micarla de Souza”.Fábio Faria acredita que a reunião será consensual. “Na decisão final é importante que não haja constrangimento por parte de deputado que é contra ao governo ou a prefeitura. Cada parlamentar escolhe a sua emenda, mas tem que ser abonada, portanto é um trabalho de bancada e, todos têm interesse que as verbas sejam destinadas para o nosso estado”, pondera.Segundo o coordenador, às 15h30 será realizada uma primeira reunião com a presença da governadora Wilma de Faria e da prefeita eleita Micarla de Sousa. Em seguida, os parlamentares se reunirão com suas respectivas equipes.De acordo com Fábio Faria, os cortes feitos pelo Governo Federal para conter a crise financeira foi “realmente muito grande às emendas individuais”. Ele disse que há casos de deputados que apresentaram emendas no valor de R$ 8 milhões cada, mas só conseguiram liberar cerca de R$ 2 milhões, e, “provavelmente, terão que parar por aí, pois a burocracia aumentou”.Mas o tempo de vacas magras, segundo Faria, não atinge o Rio Grande do Norte. “No nosso estado os deputados liberaram em torno de 90% das emendas, então eu diria que estamos numa situação muito boa em relação a outros”.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta quarta-feira (12).