São Paulo bate o Figueirense e se mantém líder Na próxima rodada, o time paulista enfrenta o Vasco, em São Januário



O jogo parecia fácil, mas enganou. Com o Morumbi lotado, o São Paulo teve de brigar muito no segundo tempo, mas conseguiu vencer o Figueirense por 3 a 1, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o time tricolor confirmou por mais uma rodada a liderança da competição nacional, consolidando a ponta da tabela.



Com a vitória do Grêmio por 2 a 1 sobre o Coritiba, no estádio olímpico, no fechamento do rodada, o São Paulo manteve os mesmo dois pontos de vantagem para o segundo colocado da tabela. Na próxima rodada, o time paulista enfrenta o Vasco, em São Januário, enquanto o vice-lanterna Figueirense pega o Náutico, em Florianópolis.



SÃO PAULO

Rogério Ceni; Rodrigo, Miranda e Anderson; Joilson, Jean, Hernanes (Jancarlos), Hugo e Jorge Wagner; Borges (Richarlyson)e Dagoberto (Éder Luis)

Técnico: Muricy Ramalho



FIGUEIRENSE

Wilson; Gomes, Rafael Lima e Asprilla; Diogo, Ramon, Roger (Anderson Luis), Cleiton Xavier, e William Matheus (Bruno Santos); Rafael Coelho e Lima (Tadeu)

Técnico: Mário Sérgio



Local: estádio do Morumbi, em São Paulo

Data: 16/11/2008 (domingo)

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS)

Assistentes: Altemir Hausmann (Fifa-RS) e José Javel Silveira (RS)

Público: 58.518 pagantes

Renda: 1.224.735,00