Hermano propõe audiência pública para avaliar construção da lagoa de captação de Capim Macio A reunião está marcada para esta quinta-feira (20), no plenário da Câmara Municipal de Natal.

Os transtornos causados pela obra da lagoa de captação, na Rua Missionário Joel Carlson, em Capim Macio sempre se tornam motivo para debate na cidade. Quando chove o problema se agrava.



Os moradores das proximidades da lagoa têm procurado usar os veículos de comunicação para chamar a atenção das autoridades. Apesar de ser um dos bairros nobres de Natal, as dificuldades enfrentadas por quem vive nesta região da cidade já não são novidade, mesmo assim continua sem solução.



Na expectativa de melhorar o quadro, nesta quinta-feira (20), no plenário da Câmara Municipal de Natal, será realizada uma audiência pública, às 11h para debater sobre a polêmica. O evento é aberto à população. A proposta é do vereador, Hermano Morais (PMDB).