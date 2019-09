Lula visita José Alencar hoje em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita hoje (27), às 14h30, em São Paulo, o vice-presidente José Alencar. A visita é um dos compromissos da agenda do presidente.José Alencar, de 77 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, depois de se submeter no último domingo (25) a cirurgia para a retirada de tumores na região do abdômen.A cirurgia durou 17 horas e terminou na madrugada de ontem (26). Segundo o último boletim médico, ele apresenta quadro estável e respira por aparelhos, com bom funcionamento do rim.De acordo com os médicos, a recuperação deve ser lenta devido à complexidade da cirurgia que foi realizada no retroperitônio (porção posterior do abdômen). O vice-presidente e seus familiares foram avisados sobre a complexidade e os riscos do procedimento.

* Fonte: Agência Brasil.